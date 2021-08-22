РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 авг. В Королеве прошел велопробег в честь Дня флага России, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Перед участниками пробега выступили танцоры. Затем велопробег стартовал у ДК «Юбилейный».

«В велопробеге приняли участие порядка 50 человек. К нему присоединились взрослые и дети, мы проехали по велодорожкам микрорайона», - сказал директор ДК Владимир Фролов.

День государственного флага России ежегодно отмечают 22 августа.