РИАМО - 22 авг. Ход проверки по факту дорожной аварии с участием машины скорой помощи будет контролировать прокуратура Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло утром в воскресенье на Енисейской улице. Там столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.

В результате ДТП автомобиль скорой перевернулся, пострадали врач и фельдшер.

Проверку по факту аварии проводят столичные полицейские.

Автомобилистам напоминают о необходимости уступать дорогу машинам экстренных служб и другим автомобилям с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.