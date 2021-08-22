РИАМО - 22 авг. В столице начались торгово-закупочные процедуры для определения подрядчика на возведение пешеходного перехода через пути первого Московского центрального диаметра и северный дублер Кутузовского проспекта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Конкурс пройдет с ограниченным участием онлайн, то есть принять участие в нем могут компании, прошедшие предквалификационный отбор.

«Строящийся северный дублер — бессветофорная магистраль. Кроме этого, увеличилась интенсивность движения железнодорожного транспорта с открытием МЦД-1», — отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Длина объекта составит 96 м, высота прохожей части — 2,4 м. Переход также будет оборудован лестницами и лифтами для маломобильных граждан.

Пешеходный переход соединит Полоцкую улицу с улицами Маршала Неделина и Гвардейская.