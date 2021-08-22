РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Глава Подольска Николай Пестов поздравил жителей округа с Днем государственного флага РФ и пожелал им здоровья и успехов.

В воскресенье в России отмечают День государственного флага РФ. Этот праздник установлен в 1994 году указом президента РФ и посвящен возрожденному флагу страны – государственному триколору.

«От всей души желаю жителям нашего округа мирной и благополучной жизни, здоровья и успехов во всех добрых начинаниях», - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Российский триколор – символ мира, справедливости, несгибаемой воли и твердости духа многонационального народа России.