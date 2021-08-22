РИАМО - 22 авг. За минувшие сутки в Дмитровском, Наро-Фоминском, Можайском округах, Клину и Балашихе обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Боеприпасы нашли в деревне Федоровка Дмитровского округа, СНТ «Текстильщик-2» Наро-Фоминского округа, деревне Минино городского округа Клин, коттеджном поселке Захарьино-3 Можайского округа, на шоссе Энтузиастов в Балашихе.

Во всех местах находок выставлена охрана. Угрозы для жизни населения нет.

В Наро-Фоминском, Можайском округах и Балашихе боеприпасы запланировано уничтожить 23 августа, в Дмитровском округе - 24 августа, в Клину - 25 августа.