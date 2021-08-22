РИАМО - 22 авг. У Щукинского полуострова в Строгинском заливе Москвы-реки обнаружена редкая для столицы чернозобая гагара, сообщается на официальном сайте мэра города.

Птица предпочитает гнездится в основном в арктических и субарктических зонах Евразии. Раньше она также жила в Рязанской, Московской и Ярославской областях, но в течение 40-70 лет южная граница ареала ее обитания сдвинулась к северу на 200-300 км.

На сегодняшний день самая близкое к Москве место проживания чернозобых гагар - верховья реки Волги. Скорее всего, птица прилетела в столицу именно оттуда.

По оперению специалисты определили, что это молодая гагара, которая вылупилась в этом году

Чернозобой птицу назвали, так как передняя половина ее шеи украшена толстой черной полоской, на которой есть тонкие вертикальные белые линии. Оперение у нее черного цвета с характерными белыми полосами, а голова и задняя половина шеи серые.

Чернозобые гагары отлично ныряют, они питаются мелкой рыбой. Летом и в сезон размножения они едят ракообразных, моллюсков, водных насекомых, также могут питаться лягушками и пиявками.