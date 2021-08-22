РИАМО - 22 авг. Завершился прием заявок на соискание премии в области детской литературы имени Корнея Чуковского. Было подано 680 заявок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лонг-лист премии объявят 16 сентября, а 20 октября будет оглашен шорт-лист. Имена всех лауреатов конкурса на соискание премий правительства Москвы имени Корнея Чуковского будут объявлены во время церемонии награждения, которая пройдет в ноябре.

Больше всего заявок пришло на участие в номинации «Лучшее произведение в прозе для детей от восьми до 12 лет».

Всего в конкурсе представлено шесть номинаций: «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет», «Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет».

А еще «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет», «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет» и «Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет».

Примечательно, что победителям в одной из номинации выбирают сами читатели с помощью сервиса «Активный гражданин». Работы конкурсантов будут оценивать знаменитые писатели, поэты и деятели культуры.