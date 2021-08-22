РИАМО - 22 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем российского флага и напомнил историю его возникновения.

«Сегодня День российского флага! Говоря современным языком, его презентация была в подмосковном селе Дединово Коломенского уезда», - написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что триколор появился на отечественном флоте. Весной 1669 года на воду был спущен первый русский военный корабль «Орел», именно на нем впервые подняли такой флаг.

День Государственного флага России отмечают ежегодно 22 августа. Праздник установлен указом президента страны в 1994 году.

В 30 городах Московской области в воскресенье пройдет акция «30 лет триколору в России». В рамках праздника в парках и на улицах городов появятся наклейки с QR-кодом, который ведет в приложение «История российского триколора».