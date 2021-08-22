РИАМО - 22 авг. Температура воздуха в Московском регионе 25 августа не поднимется выше плюс 19 градусов, это будет самый холодный день на предстоящей неделе, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура воздуха в Москве ночью составит 11-13 градусов, в Подмосковье - около 8 градусов, а днем - до 19 градусов», - сказал Позднякова.



Она добавила, что уже к концу недели температура воздуха станет выше. Днем температура будет подниматься до 22 градусов тепла.

На будущей неделе в Московском регионе пройдут кратковременные дожди, прогнозируется облачная погода. Скорость ветра не будет превышать 10 м/с.

Холодная погода ожидается на 1 сентября в Москве>>