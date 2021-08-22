РИАМО - 22 авг. С начала этого лета пользователи посмотрели больше 60 тыс. раз онлайн-прогулки, которые предлагают гиды «Узнай Москву», сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

Чаще всего пользователи смотрели онлайн-прогулки по Чистым прудам, виртуально посещали сад «Эрмитаж», а еще «катались на велосипеде» от Пречистенки до Арбата.

«Всего в онлайн-гиде «Узнай Москву» доступно уже больше 160 различных маршрутов, в том числе авторских. Они помогают жителям лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами о столичных улицах и даже целых районах», — сообщила заместитель мэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Летом всем желающим стали доступны новые экскурсии, среди которых прогулки по Останкинскому району и Люблину. А еще пользователи могут «пройтись» по маршруту «Куда Гиляровский Станиславского водил: пять главных зданий Басманного района».

Между тем, самым посещаемым маршрутом стала прогулка по центру мегаполиса «Покажи Москву», еще спросом пользуется авторский маршрут по «Москве детства с Филиппом Смирновым» и аудиогид по саду «Эрмитаж».

В гиде «Узнай Москву» можно встретить фотографии и описания более 2 тыс. зданий, 670 памятников, 336 музеев. В нем представлен 21 виртуальный тур.