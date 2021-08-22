РИАМО - 22 авг. С начала этого лета пользователи посмотрели больше 60 тыс. раз онлайн-прогулки, которые предлагают гиды «Узнай Москву», сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.
Чаще всего пользователи смотрели онлайн-прогулки по Чистым прудам, виртуально посещали сад «Эрмитаж», а еще «катались на велосипеде» от Пречистенки до Арбата.
Летом всем желающим стали доступны новые экскурсии, среди которых прогулки по Останкинскому району и Люблину. А еще пользователи могут «пройтись» по маршруту «Куда Гиляровский Станиславского водил: пять главных зданий Басманного района».
Между тем, самым посещаемым маршрутом стала прогулка по центру мегаполиса «Покажи Москву», еще спросом пользуется авторский маршрут по «Москве детства с Филиппом Смирновым» и аудиогид по саду «Эрмитаж».
В гиде «Узнай Москву» можно встретить фотографии и описания более 2 тыс. зданий, 670 памятников, 336 музеев. В нем представлен 21 виртуальный тур.
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