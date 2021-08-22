РИАМО - 22 авг. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2140 пациентов, всего инфекцию победили 1 427 913 человек, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в городе госпитализировали 497 Covid-пациентов, на ИВЛ находятся 322 заболевших.

Всего в мегаполисе умерли 26 978 человек, у которых диагностировали коронавирус, за последние сутки – 51 пациент.

В Москве с начала пандемии было выявлено 1 554 824 случая заболевания.

Горожанам напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации. Сделать бесплатную прививку от коронавируса можно в поликлиниках и точках работы выездных бригад.

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