РИАМО - 22 авг. На следующей неделе в Москве и Московской области температура воздуха составит около 20 градусов тепла днем, возможны кратковременные дожди, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду на следующей неделе будет определять антициклон, в котором циркулирует холодный воздух. Высокой температуры не будет, а середина недели пройдет без осадков», - сказала Позднякова.

Она отметила, что в понедельник температура воздуха составит 19-21 градус тепла, во вторник - чуть выше 20 градусов.

К концу недели придет небольшое потепление. Днем температура воздуха составит 17-22 градуса тепла. Специалист отметила, что в целом погода будет в рамках климатической нормы.

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