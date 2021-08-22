РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 авг. Новую детскую игровую площадку открыли в одном из дворов Подольска на улице Давыдова, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

На днях в городском округе Подольск в микрорайоне Кутузово Максимович совместно с депутатом Ришатом Сайфутдиновым участвовали в открытии еще одной современной детской игровой площадки, установленной по губернаторской программе. Объект находится во дворе дома 6/1 на улице Давыдова.

Площадка оснащена всем необходимым для детей: качелями, детскими горками, элементами для лазания, гимнастическим комплексом, имеет безопасное всесезонное резиновое покрытие.Здесь установлены новые лавочки, урны для мусора, информационные стенды о компании, ответственной за площадку.

В целях безопасности каждая площадка отделена со стороны примыкающей дороги невысоким ограждением. Также каждая такая площадка оснащена видеонаблюдением, которое подключено к системе «Безопасный регион».