РИАМО - 22 авг. За прошедшие сутки в Москве выявили 1661 новый случай коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе зарегистрировали 1 554 824 случая заболевания, сообщает оперштаб столицы.

В Москве проводится кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно бесплатно в городских поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации в общественных пространствах.

Ранее российский Минздрав разрешил пожилым людям ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». Третью прививку от Covid-19 (ревакцинация) специалисты рекомендуют делать после полугода с момента введения первого компонента.

За сутки в России подтверждено 20 564 новых случая Covid-19, умерли 762 пациента, полностью выздоровели 15 414 человек.

Всего в стране за время пандемии было выявлено 6 747 087 случаев инфицирования, скончались 176 044 заболевших, выздоровели 6 019 466 человек.

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