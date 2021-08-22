РИАМО - 22 авг. Столичным офисам «Мои документы» исполняется 10 лет, 97% горожан довольны качеством их работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ровно 10 лет назад мы открыли первый офис «Мои документы» - это была революция в сфере госуслуг. Горожане не могли поверить, что многие документы теперь можно получить в одном окне и больше не придется стоять в диких очередях, идти на поклон чиновникам», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, 97% посетителей довольны качеством работы офисов. Сейчас МФЦ расположены во всех районах столицы. Перечень их услуг все время растет.

Так, в текущем году в офисы МФЦ начали предоставлять услуги, а также запущены видеоконсультации.

В Москве функционируют 6 флагманских офисов. Там оказывают все услуги, а еще можно сделать техосмотр машин и регистрацию ИП. Для удобства молодых мам в центрах оборудовали игровые.

«Конечно, самое важное звено в работе «Моих документов» - сотрудники. Именно вы заслужили такую высокую оценку от горожан за улыбки, доброжелательность, спокойствие. Спасибо вам за искренний сервис!» - поблагодарил мэр.