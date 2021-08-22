РИАМО - 22 авг. В ходе конфликта во дворе дома 28 по 2-й Вольской улице в столице женщина несколько раз ударила ножом мужчину, пострадавшего госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Скорая помощь доставила в больницу пострадавшего 1982 г.р., у него диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота и правого плеча, а также ранение печени.

По подозрению в нападении на мужчину полицейские задержали безработную женщину 1987 г.р. Она изобличена в том, что несколько раз ударила ножом оппонента в ходе ссоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».