РИАМО - 22 авг. В столичном районе Чертаново появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, объект планируется сдать в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время на строящемся объекте завершены монолитные работы по возведению всех конструктивных элементов, строители приступили к монтажу внутренних инженерных систем, в том числе систем водоподготовки бассейнов», - сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Площадь объекта составит 3,7 тыс. кв. м. В распоряжении у москвичей будет бассейны для оздоровительного плавания с ванной размером 25 м на 16 м и ванной размером 10 м на 6 м для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет.

Кроме того, здание будет адаптировано для маломобильных посетителей.

«Мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в 2 раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом», - добавил Загрутдинов.