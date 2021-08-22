РИАМО - 22 авг. Рабочие на 90% завершили реконструкцию станции Апрелевка будущего четвертого Московского центрального диаметра, работы планируют завершить в сентябре, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На станции уже сделали 3 платформы с навесами на всю длину, создали пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетами. Также на Апрелевке появился надземный крытый пешеходный переход с лифтами и эскалаторами.

На сегодняшний день железнодорожной станцией пользуются порядка 3 тыс. человек в сутки. Ожидается, что к 2025 году пассажиропоток может увеличится до 7,5 тыс., а к 2030 — до 11,2 тыс.

«Сегодня наша работа максимально сосредоточена на задаче, которую перед нами поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — мы создаем новый рельсовый транспортный каркас, который прослужит на благо столицы еще много десятилетий. Один из ключевых проектов — МЦД», - отметил заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что транспортный комплекс столицы работает над МЦД-4 вместе с РЖД. Четвертый диаметр является самым протяженным и сложным.

«Строим дополнительные пути, «связки», чтобы соединить разные направления, создаем новую и обновляем существующую пассажирскую инфраструктуру», - добавил Ликсутов.

По его словам, работы по реконструкции станции Апрелевка планируют закончить в сентябре. Тогда на месте старой ж/д остановки начнет работать современный пригородный вокзал.

Две новые станции МЦД‑4 откроют в этом году>>