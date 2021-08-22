РИАМО - 22 авг. 54 рейса отменили или задержали в воздушных гаванях Москвы в воскресенье утром, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково 3 рейса задержано, 3 отменено. В Домодедове 20 рейсов задержано, 6 отменено. В Шереметьеве 10 рейсов задержано, 12 отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский нет отмен и задержек.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.