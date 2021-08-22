РИАМО - 22 авг. На станции столичного метро «Маяковская» состоялись первые ночные церемонии бракосочетания, минувшей ночью там поженились две пары, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Она добавила, что в мегаполисе доступно более 30 необычных площадок для бракосочетания.
Церемонии бракосочетания прошли ночью, чтобы не мешать пассажирам метро.
«Это одна из самых красивых станций метрополитена, уверен, для многих пар в будущем она станет Дворцом бракосочетания», - подчеркнул заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Первыми свои отношения на станции «Маяковская» оформили Максим и Екатерина Козловы, молодожены работают в службе связи столичной подземки. Также в метро поженились Виталий и Анна Черняковы, которые познакомились в одной из соцсетей и мечтали о необычном месте для регистрации брака.
Пары могут подать заявление о регистрации брака на выездной площадке мегаполиса в отделе ЗАГС, к которому она прикреплена, через mos.ru или единый портал госуслуг.
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