РИАМО - 22 авг. На станции столичного метро «Маяковская» состоялись первые ночные церемонии бракосочетания, минувшей ночью там поженились две пары, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Когда мы открыли возможность для подачи заявлений на эту площадку для регистрации брака в три красивые даты, пары с удовольствием поддержали инициативу», - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в мегаполисе доступно более 30 необычных площадок для бракосочетания.

Церемонии бракосочетания прошли ночью, чтобы не мешать пассажирам метро.

«Это одна из самых красивых станций метрополитена, уверен, для многих пар в будущем она станет Дворцом бракосочетания», - подчеркнул заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первыми свои отношения на станции «Маяковская» оформили Максим и Екатерина Козловы, молодожены работают в службе связи столичной подземки. Также в метро поженились Виталий и Анна Черняковы, которые познакомились в одной из соцсетей и мечтали о необычном месте для регистрации брака.

Пары могут подать заявление о регистрации брака на выездной площадке мегаполиса в отделе ЗАГС, к которому она прикреплена, через mos.ru или единый портал госуслуг.

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