РИАМО - 22 авг. Ученые Центра им. Гамалеи создали заготовки на основе новых штаммов коронавирусной инфекции для обновления вакцины «Спутник V», передает ТАСС.

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (изменять препарат – ред.), то мы к этому готовы. Хотя сейчас «Спутник» вполне защищает и от тех штаммов, которые появились <…> в последнее время», - отметил директор центра Александр Гинцбург.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от Covid-19, его зарегистрировали в РФ в августе прошлого года. На сегодняшний день вакцина зарегистрирована в 69 государствах.

В России в гражданский оборот введены вакцины от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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