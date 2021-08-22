РИАМО - 22 авг. На складе в поселке Тучково Рузского городского округа произошло возгорание, огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м, открытое горение потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал о горящем складе по адресу: поселок Тучково, улица Партизан, д. 50, поступил в 05:17 воскресенья. В 05:24 пожарные объявили ранг возгорания №2.

В 07:13 пожар локализовали, а в 07:19 - ликвидировали открытое горение.

В тушении огня принимают участие 39 человек и 11 единиц техники.

За минувшие сутки в Подмосковье случилось 35 пожаров, их ликвидировали 222 человека и 74 единицы техники.