РИАМО - 22 авг. В воскресенье в Подмосковье и столице температура может подняться до 23 градусов тепла, прогнозируется небольшой кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23 градуса, в Московской области - плюс 18-23 градуса.

Скорость западного ветра будет 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха составит порядка 50%. Атмосферное давление в регионе немного вырастет, в середине дня оно будет 747 мм рт. ст.

В воскресенье в Московском регионе прогнозируется комфортная погода, содержание кислорода в воздухе будет в норме. Метеопатические реакции у людей при такой погоде развиваются редко.

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