РИАМО - 22 авг. На территории возле станции «Зюзино» Большой кольцевой ветки метрополитена завершились основные работы по благоустройству, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать эту территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу», - подчеркнул заммэра.

По его словам, в зону благоустройства в 2020 году вошла улица Каховка, в 2021 году - участок улицы Перекопской от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта.

Петр Бирюков отметил, что рабочие убрали воздушные кабели под землю, привели в порядок тротуары, поменяли асфальтобетонное покрытие дороги и сделали парковочные карманы.

Для удобства жителей столицы вдоль дороги к новой станции метро появились лавочки, а также 125 фонарей с энергоэффективными светильниками.

«Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественных пространств. На территории возле станции метро сохранили все зеленые насаждения и выполнили необходимые мероприятия по уходу за ними», - добавил заместитель мэра.

Он уточнил, что дополнительно на данной территории положили 64 тыс. кв. м газона и посадили 24 тыс. кустарников.

На Перекопской улице подходят к концу работы по обновлению 2 детских площадок. Скоро на них появятся игровое оборудование и травмобезопасное покрытие из каучуковой крошки.

Руководитель столичного комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благоустройство территории ведется возле около 11 станций Большого кольца подземки и станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской ветки.

После окончания благоустройства вокруг 5 станций юго-западного участка БКЛ - «Зюзино», «Воронцовская», «Новаторская», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект» - появится удобный прогулочный маршрут длиной 7 км. Он соединит основные улицы с популярными среди горожан парками - Воронцовским и 50-летия Октября.​