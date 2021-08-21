РИАМО - 21 авг. На Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее на южном участке данной линии подземки составы курсировали с увеличенным интервалом. Это было связано с проверкой инфраструктуры метро.

В городском метрополитене при малейшем подозрении специалисты проверяют все системы, которые связаны с движением поездов. Это нужно, чтобы обеспечить безопасность перевозок пассажиров.