РИАМО - 21 авг. В Подмосковье организуют комиссии для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективных договоров, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в регионе.

На федеральном уровне работает постоянно действующая российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Членами этой комиссии являются представители общероссийских объединений профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, правительства страны.

В регионах России могут образовываться трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, деятельность которых осуществляется в соответствии с законами субъектов страны.

В частности, закон региона от 31 марта 1999 года №15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» устанавливает правовую основу договорного регулирования социально-трудовых отношений, развития и функционирования социального партнерства в сфере труда в Подмосковье.

Сторонами социального партнерства в регионе являются работники и работодатели, органы исполнительной госвласти и органы местного самоуправления Московской области.

Основными принципами социального партнерства в Московской области являются равноправие, уважение и учет интересов всех сторон, полномочность представителей и паритетность сторон, взаимный контроль и открытость перед партнерами и многое другое.

Основными формами осуществления социального партнерства в области являются переговоры и консультации, разработка, принятие и реализация совместных решений, заключение коллективных договоров, соглашений и так далее.

На уровне Подмосковья постоянно действующими органами, обеспечивающими социальное партнерство, являются Московская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, региональные отраслевые (межотраслевые) комиссии, Координационный комитет содействия занятости населения области.

Стороны социального партнерства на основе взаимной договоренности могут формировать иные органы, способствующие развитию социально-трудовых отношений в Московской области.