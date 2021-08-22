РИАМО - 22 авг. С воскресенья в РФ вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым иностранные страховые компании и их сотрудников, работающих в стране, будут штрафовать за отказ от заключения публичного договора и за навязывание клиентам дополнительных услуг. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Штраф для зарубежных страховщиков, также как и для российских компаний, составит до 300 тыс. рублей.

Например, страховщики могли отказать клиентам в заключении договора при оформлении ОСАГО, несмотря на то, что данный документ обязателен для всех водителей. Чаще всего компании преследовали собственную выгоду: они оценивали машину и решали, что продажа полиса принесет им убытки. Когда так поступали российские страховщики, то Федеральная антимонопольная служба страны разъясняла, что подобные действия незаконны.

Теперь вместе с российскими фирмами ответственность за необоснованный отказ будет и для иностранных компаний.

Кроме того, страховщики будут платить штраф, если навязывают клиентам дополнительные услуги. Например, если менеджер страховой фирмы заявит, что документ можно выдать только при покупке дополнительного полиса на страхование имущества, жизни, ОСАГО.

Закон об ответственности иностранных страховщиков появился в стране на фоне документа о допуске филиалов таких фирм на территорию РФ, который тоже вступил в силу в воскресенье. По нему работать в России теперь могут страховщики из государств, которые являются членами Всемирной торговой организации, и получившие лицензию в Центробанке.

При этом фирма не может быть зарегистрирована в офшорных территориях или иметь в своем составе акционеров тех, кто связан с офшорными компаниями.​