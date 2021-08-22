РИАМО - 22 авг. С воскресенья в России вступил в силу закон, согласно которому автовладельцам теперь не нужно предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра, сообщается на сайте Госдумы.

Депутаты приняли данные поправки в июне 2021 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данное нововведение не означает, что техосмотр машинам не нужно будет проходить вообще.

«По действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из‑за технической неисправности, то страховка «не будет работать», - пояснил Володин.

Он уточнил, что страховая компания заплатит пострадавшему в аварии, но затем потребует эту сумму с виновника ДТП.

По его словам, своевременная проверка машины позволяет вовремя обнаружить поломку, а также уменьшает риск аварийности на дорогах из‑за неисправности.

Также ранее МВД РФ подготовило ряд предложений, упрощающих процедуру прохождения техосмотра для машин.

Например, предлагается не проверять в автомобиле стеклоомыватели, уровень шума, наличие аптечки, не делать замер загрязняющих веществ в выхлопе.​