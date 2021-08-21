РИАМО - 21 авг. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян рассказал, что делают в Подмосковье по наведению порядка в сфере отлова и содержания безнадзорных животных. В регионе работают 42 приюта, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Подмосковным муниципалитетам каждый год выделяют субвенции на эти мероприятия. Но не все этим пользуются. Из-за этого в регионе ввели административную ответственность за пренебрежение своими обязанностями. Также в области установили порядок по организации деятельности приютов и штрафы за его несоблюдение.

«Одно из решений проблем с безнадзорными животными – развитие частных приютов. Нам надо сделать так, чтобы приюты были организованы по всей Московской области в достаточном количестве. Сейчас у нас 42 приюта, один из них муниципальный, 41 – частные», – рассказал Керселян.

Он добавил, что с 2020 года владельцам частных приютов предоставлена возможность получения земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов.

Помимо властей огромную помощь бездомным животным оказывают и волонтеры. Они устраивают акции по сбору корма и лекарств, помогают найти обитателям приютов дом.

О бездомных животных в Подмосковье можно сообщить через «Добродел» или сайты территориальных ветеринарных управлений региона.

В субботу отмечают День бездомных животных.