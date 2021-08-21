РИАМО - 21 авг. Сообщение о смерти 12-летнего мальчика, пострадавшего при хлопке технического устройства в квартире на улице Малой Набережной в столице, оказалось ложным, он находится в реанимации, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Внутренние органы у пострадавшего не повреждены. Мальчику оказывают всю необходимую медпомощь.
Хлопок произошел вечером в субботу из-за сработавшего в квартире технического устройства, которое, по предварительным данным, принес подросток. В результате ЧП погибли мужчина и 14-летний мальчик. Также в квартире была женщина, она не пострадала.
По факту трагедии следователь возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия».
На месте трагедии работают следователи, криминалисты и сотрудники прокуратуры.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии