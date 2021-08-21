РИАМО - 21 авг. На нерегулируемом пешеходном переходе у дома 26 в Студеном проезде столицы автомобиль сбил 10-летнего мальчика, его госпитализировали, сообщает пресс-служба московской Госавтоинспекции.

В момент ДТП ребенок ехал на самокате по переходу, он был без родителей и сопровождающих.

У пострадавшего подозревают перелом стопы.

Москвичам напомнили, что пересекать дорогу на самокате нельзя, необходимо сойти с транспортного средства и убедиться в безопасности перехода.