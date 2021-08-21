РИАМО - 21 авг. В столичной больнице умер 12-летний мальчик, который пострадал при хлопке технического устройства в квартире на улице Малой Набережной, сообщает прокуратура Москвы.

Хлопок произошел вечером в субботу из-за сработавшего технического устройства в квартире. В результате инцидента ранее скончались мужчина и 14-летний подросток. Также в квартире в момент ЧП была женщина, она не пострадала.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия».

По предварительной информации, техническое устройство в квартиру принес подросток незадолго до ЧП.

Ранее «Мосгаз» сообщил, что причиной данной трагедии стал не бытовой газ.

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