РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В филиале №6 ПОКБ (бывшей Климовской центральной городской больнице) перенесли инфекционный кабинет, дневной стационар и физиокабинет в отдельное здание из-за ремонта, окончание работ планируют на ноябрь, сообщила заведующий филиала Наталья Артемова.

В субботу в парке «Дубрава» состоялась встреча представителей здравоохранения и администрации округа с жителями. Все желающие могли задать свои вопросы. На вопросы отвечали и. о. главного врача Подольской областной клинической больницы Владимир Соболев, заместитель главы администрации округа Александр Скобенников, заведующие филиалами медицинских учреждений микрорайона Климовск Наталья Артемова и Иоланта Буравцова.

Ремонтные работы ведутся на первом и втором этажах поликлиники, окончание работ планируют к ноябрю. Основной прием пока проводят на третьем этаже поликлиники, так как третий и четвертый этажи отремонтировали ранее. Там принимают терапевты и узкие специалисты.

Инфекционный кабинет с забором биоматериалов перенесли в соседнее здание - бывший корпус детского нефрологического отделения. Там же разместили дневной стационар при поликлинике и физиокабинет. Как только второй этаж отремонтируют, физиокабинет и дневной стационар лаборатории переедут обратно на свои места. Объем оказываемых услуг при этом не уменьшился.

В стационаре 58 коек неврологического и терапевтического отделений. Это плановый круглосуточный стационар.