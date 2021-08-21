РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В микрорайоне Климовск Подольска вакцинировали от коронавируса практически 60% от прикрепленного взрослого населения, сообщила заведующая филиала №6 ПОКБ (бывшей Климовской центральной городской больницы) Наталья Артемова.

На данный момент вакцинировали 16 868 человек, практически 60% прикрепленного взрослого населения. Всего к филиалу прикреплено 27 525 человек.

Артемова подчеркнула, что кабинет вакцинации работает с 8:00 до 20:00. Там можно сделать первые два компонента вакцины или пройти ревакцинацию.

Чтобы привитья в филиале, нужно обратиться к участковому терапевту или записаться через портал госуслуг или по номеру 122. Также мобильный пункт работает в торговом центре «Метро». В пятницу с 13:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

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