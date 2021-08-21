РИАМО - 21 авг. Источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной взрыва в квартире на улице Малой Набережной в Москве стала учебная граната, сообщает kp.ru.

После взрыва не последовало возгорания, обрушений и повреждений здания нет.

Ранее «Мосгаз» сообщил, что причиной ЧП стал не бытовой газ.

Хлопок произошел вечером в субботу в столичной квартире. В результате ЧП погибло два человека – мужчина и 14-летний подросток. Еще пострадал 12-летний мальчик.

Видео с места взрыва в квартире на северо‑западе Москвы>>