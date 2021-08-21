РИАМО - 21 авг. По факту хлопка в квартире на улице Малой Набережной в столице, в результате которого погибли подросток и мужчина, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Дело возбудили по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия».

По данным следствия, вечером в субботу в квартире сработало техническое устройство. В результате произошедшего подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения погибли. Также 12-летний мальчик госпитализирован, в больнице ему оказывается необходимая помощь.

В квартире в момент хлопка также находилась женщина, она не пострадала.

Предположительно установлено, что подросток принес техническое устройство в квартиру незадолго до трагедии.

Следователи и криминалисты работают на месте ЧП. Они проводят комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.

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