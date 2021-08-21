РИАМО - 21 авг. В квартире на улице Малой Набережной в столице, по предварительной информации, сработало техническое устройство, которое, вероятно, принес подросток незадолго до случившегося, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

В субботу в квартире произошел хлопок. Погибли два человека – мужчина и 14-летний подросток. Также пострадал 12-летний ребенок.

«Мосгаз» сообщил, что бытовой газ не является причиной инцидента. ЧП произошло в жилой комнате. Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена.

На месте ЧП работают сотрудники прокуратуры столицы, организована проверка.