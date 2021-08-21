РИАМО - 21 авг. Фотографию из квартиры на улице Малой Набережной в Москве, где ранее случился хлопок опубликовал Telegram-канал Life shot.

На снимке видно разбитый телевизор, также разбиты стекла мебели, все засыпано пылью.

В результате ЧП погибли 14-летний подросток и мужчина. Последний скончался в машине скорой помощи. Еще пострадал 12-летний мальчик.

Причиной хлопка в квартире не был бытовой газ. Газовые коммуникации и плита в помещении не повреждены.

Проверку по факту трагедии начала столичная прокуратура.

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