РИАМО - 21 авг. Дети, которые были госпитализированы из парк-отеля «Ершово» Одинцовского округа, находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Ранее подмосковная прокуратура начала проверку по факту отравления детей в возрасте 10-13 лет, которые проживали в парк-отеле «Ершово».

Всего за медпомощью обратилось 7 человек. 6 из них были доставлены в медорганизацию подведомственную Минздраву Московской области. Детям проведен полный комплекс медицинских исследований.

Ход проверочных мероприятий по данному инциденту поставлен прокуратурой на контроль.