РИАМО - 21 авг. На территории Одинцовского городского округа за месяц пресекли 22 факта несанкционированной торговли, а еще составлено 10 протоколов по фактам нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба администрации округа.

Комплекс мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе рейдов на объектах сферы потребительского рынка и услуг, обсудили на еженедельном совещании «Выездной Администрации» главы Одинцовского округа Андрея Иванова в Звенигороде.

Сейчас муниципалитет занимает одно из лидирующих мест в области по показателю «Стандарт потребительского рынка и услуг» рейтинга-45. Профильные специалисты еженедельно совершают 30 выездов по объектам – фиксируют, как соблюдаются правила торговли, содержатся торговые площади и НТО, функционируют ярмарки, предприятия общепита и летние кафе, идет вакцинация работников сферы.

Также ведется мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и наличия продовольственных товаров в 124 ТЦ округа, 70 сетевых магазинах и 423 заведениях общепита.

«Устранению недостатков, выявленных в ходе рейдов по объектам сферы потребительского рынка и услуг, мы уделяем особое внимание. Этот вопрос для Одинцовского округа актуален. Помимо вышеназванных объектов мы должны проконтролировать торговлю на праздничных мероприятиях», - отметил глава округа.

Она уточнил, что в сентябре в муниципалитете пройдет празднование Дня города – в Одинцове и Звенигороде, состоится Рыбный фестиваль. В декабре, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, должна открыться традиционная новогодняя ярмарка.

«По всем пунктам мы должны тщательно подготовиться», - подчеркнул Андрей Иванов.

Как рассказал замглавы администрации Одинцовского округа Павел Кондрацкий, по результатам контрольных мероприятий за месяц в округе было пресечено 22 факта несанкционированной торговли, а также вместе с сотрудниками МВД составлено 10 протоколов по фактам нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм.

По его словам, еще было выявлено и отработано 40 нарушений благоустройства торговых объектов – в части ненадлежащее состояние фасадов, входных групп и прилегающих территорий.

Сотрудниками управления развития потребительского рынка и услуг администрации Одинцовского округа также ведется работа по подключению торговых объектов к мобильному приложению «Проверки Подмосковья» и категорированию, реализуется комплекс мероприятий по приведению в соответствие требованиям действующего законодательства объектов придорожного сервиса.