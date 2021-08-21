РИАМО - 21 авг. Следователи назначили проверку по факту информации, появившейся в СМИ, об отравлении 7 детей в парк-отеле «Ершово» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Представители регионального СК выехали на место, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, отравились 7 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Все они госпитализированы с болями в животе.

Дети находились в доме отдыха на сборах по фехтованию. Им оказали медицинскую помощь, их здоровью ничего не угрожает.