РИАМО - 21 авг. Бытовой газ не является причиной произошедшего хлопка в квартире на улице Малая Набережная в Москве, сообщается в Telegram-канале «Мосгаза».

Днем в субботу в квартире жилого дома на улице Малая Набережная произошел хлопок, погибли 14-летний мальчик и мужчина. Последний скончался по дороге в больницу. Также пострадал 12-летний ребенок.

Аварийная бригада «Мосгаза» оперативно прибыла на место ЧП. Специалисты провели осмотр квартиры. Инцидент произошел в жилой комнате.

Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, а газовая плита не повреждена.

На месте трагедии работают сотрудники прокуратуры Москвы. Ведомство организовало проверку.

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