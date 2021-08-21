РИАМО - 21 авг. Матч московского «Спартака» и тульского «Арсенала» закончилась вничью. Встреча для столичных спортсменов прошла на выезде в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Газета.ru.

В «Спартаке» мяч в ворота соперника забил Зелимхан Бакаев, а у «Арсенала» - Даниил Хлусевич.

В итоге сейчас «Спартак» занимает восьмое место после пяти стартовых матчей. А «Арсенал» расположился на 13 месте.

В следующем туре москвичи сыграют с командой из «Сочи». Матч пройдет 26 августа, начало в 18:30.