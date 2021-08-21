РИАМО - 21 авг. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что снизить риск развития инфарктов и инсультов можно с помощью нежирной диеты. Людям с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями нельзя есть целый ряд продуктов, сообщает Nation News.

В «черный» список людям с вышеуказанными заболеваниями следует внести продукты животного происхождения, субпродукты, жирное мясо, колбасные изделия, из обработанного мяса.

Кроме того, этой категории граждан нельзя употреблять в пищу много соли, так как ее избыточное количество приводит к развитию артериальный гипертензии.

А еще им не следует есть калорийные блюда, чтобы избежать ожирения, которое также негативно сказывается на работе сердца.

Лучше всего в рацион включать свежие овощи и фрукты, а также ягоды и молочные продукты.