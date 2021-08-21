РИАМО - 21 авг. В туристском информационном центре (ТИЦ) аэропорта Домодедово провели День Павловского Посада, на котором рассказали об интересных местах округа, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Мероприятие продолжило летнюю программу ТИЦ и познакомило посетителей павильона с новыми гранями Павловского Посада через туристические проекты.

В аэропорте для посетителей провели мастер-классы по росписи елочной игрушки и плетению ковриков. Также в ТИЦ все желающие смогли увидеть продукцию производителя елочной игрушки ООО «Иней» и АО «Павлово-Посадский шелк».

Это уже шестое в 2021 году мероприятие в ТИЦ аэропорта Домодедово, которое посящено туристическим городам Подмосковья. Ранее презентовали городские округа Истра, Орехово-Зуевский, Раменский, Серпухов и город Верея.

Мероприятие направлено на поддержку проекта правительства региона «Лето в Подмосковье» и увеличению количества туристов в области.