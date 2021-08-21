РИАМО - 21 авг. С 18:00 субботы до конца суток на территории Москвы прогнозируют грозу, дождь, усиление ветра до 15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Спасатели советуют при управлении автомобилем в непогоду снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других машин.

Также нужно избегать резких маневров при перестроении на дороге. А автомобили следует парковать вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные конструкции и не укрываться под деревьями.