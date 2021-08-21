РИАМО - 21 авг. Станцию «Рижская» Калужско-Рижской ветки столичной подземки планируют открыть после ремонта 20 декабря, что на 4 месяца позже ранее заявленного срока, сообщает ТАСС.
На станции сейчас проходят ремонтные и реставрационные работы.
«Рижскую» закрыли в августе прошлого года. На станции планируют провести реставрационные работы, а также установить новые эскалаторы.
Сейчас поезда метрополитена проезжают станцию без остановки. Ранее сообщалось, что работы займут год.
Станция «Рижская» находится на северо-востоке Москвы. Была открыта 1 мая 1958 года.
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