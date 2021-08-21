РИАМО - 21 авг. Боец смешанного стиля Петр Ян планируется провести поединок в октябре, соглашение об этом подписано, сообщает «МИР 24».

Россиянин вернется на Абсолютный бойцовский чемпионат 30 октября. Он выступит на номерном турнире UFC 267 в Абу-Даби. Соперником Яна будет американец Алджамейн Стерлинг.

«Соглашение о поединке UFC 267 подписано. Пришло время вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей», – написал Ян в своем Twitter-аккаунте.

В марте этого года россиянин утратил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, он проиграл бой американцу из-за дисквалификации. Боец нанес запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника, это вынудило рефери присудить победу Стерлингу.