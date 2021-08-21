РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 авг. Владислав Пронский из подмосковных Котельников примет участие в Параолимпийских играх в Токио, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

«Владислав Пронский – спортсмен нашей школы олимпийского резерва «Белка». Он прилетел в Токио, где будет представлять Россию в составе национальной сборной на Летних Паралимпийских играх, церемония открытия которых состоится 24 августа», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пояснил, что спортсмен из Котельников будет выступать в паралимпийской выездке уровня 1 и уже приступил к тренировкам.

Глава округа отметил, что Пронский - мастер спорта, абсолютный чемпион России 2020 года, призер международных соревнований. Он окончил два колледжа.

«Пронский живет соревнованиями и лошадьми. Пожелаем ему все вместе удачи, проявить свое мастерство и двигаться вперед к заветной мечте», - заключил Жигалкин.