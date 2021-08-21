РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 авг. В военкомате Подольска обновят внешний и внутренний облик зданий, их оснастят новым оборудованием, сообщает администрация округа.

Работы проведут по соглашению, подписанному в конце июля между Минобороны и правительством Подмосковья. На I этапе планируют отремонтировать здания военкоматов в Балашихе, Красногорске, Подольске, Люберцах и Домодедове, а также областной сборный пункт в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

В настоящее время в военкоматах региона предоставляют 15 услуг. С 28 июля через uslugi.mosreg.ru можно оформить справки о размере военной пенсии и о праве на лечение в учреждениях Минобороны. Еще четыре о выслуге лет, доходах, компенсации расходов на ЖКХ, о получении пенсии от Минобороны станут доступны онлайн с 30 августа. К концу года на региональный портал госуслуг заведут еще 37 справок.

Также в Подмосковье теперь можно встать на воинский учет через МФЦ.